Ô tô cứu hộ đậu trên bãi đất trống ở Lâm Đồng bốc cháy

Ngày 27/4, Công an xã Nhân Cơ đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ xe cứu hộ bị cháy rụi.

Ô tô cứu hộ bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, vào 4h15 cùng ngày, người dân thôn 8, xã Nhân Cơ, phát hiện xe tải cứu hộ đậu ở bãi đất trống bốc cháy nên đã hô hoán, tìm cách dập lửa. Một số người sử dụng bình chữa cháy mini phun vào đám cháy, nhưng không khống chế được hỏa hoạn.

Nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, dập lửa.

Được biết, xe tải thuộc sở hữu của ông Bùi Khánh Trọng, trú tại xã Nhân Cơ. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng ô tô bị cháy rụi hoàn toàn.