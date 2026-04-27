Người phụ nữ tông trúng học sinh rồi lao xe vào tiệm thuốc

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ khiến cả 2 bị thương.

Người phụ nữ lao xe máy vào tiệm thuốc tây (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 19h35 ngày 26/4, bà H.B.N. (48 tuổi, trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47B3-047.xx lưu thông trên đường Y Wang hướng về ngã ba Ea Kao. Khi bà N. di chuyển đến ngã ba Ea Kao đã va chạm với em B.L.H.L. (13 tuổi, trú tại phường Tân An, Đắk Lắk) đang đứng bên đường.

Sau đó, xe do bà N. điều khiển đi với tốc độ cao tông thẳng vào tiệm thuốc tây trên đường Lê Duẩn (phường Ea Kao) mới dừng lại. Vụ việc khiến bà N. và em L. bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại hiện trường, xe máy của bà N. bị hư hỏng; thiệt hại của tiệm thuốc tây ven đường khoảng 22 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk nguyên nhân ban đầu được xác định do bà N. không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ gây tai nạn.