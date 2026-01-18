Phát hiện thêm hàng trăm bình gas không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Ngày 18/1, Công an xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) vừa phát hiện, thu giữ hơn 380 bình gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo cơ quan công an, lúc 11h50 ngày 15/1, từ tin báo người dân, lực lượng chức năng kiểm tra bãi đất trống tại ấp Voi Lá. Tại đây, các đơn vị phát hiện 69 bình gas loại 12kg do ông T.M.T. (SN 1977) làm chủ.

Hàng trăm bình gas không rõ nguồn gốc được Công an xã Mỹ Yên phát hiện (Ảnh: V.H.).

Tại thời điểm làm việc, ông T. không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Đến 10h50 ngày 16/1, Công an xã Mỹ Yên tiếp tục kiểm tra một kho chứa gas tại ấp 3A Phước Lợi. Lực lượng chức năng ghi nhận 176 bình gas loại 12kg có chứa khí và 139 vỏ bình gas các loại.

Người đại diện tại kho là bà N.T.T.H. (SN 1978) khai nhận số hàng hóa do ông N.B.S. (SN 1974) mua về để bán kiếm lời. Toàn bộ số gas và vỏ bình đều không có tem nhãn, màng co và giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Theo công an, các lô hàng bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Việc lưu trữ gas không rõ nguồn gốc trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Công an đã thu giữ hàng trăm bình gas để xử lý theo quy định (Ảnh: V.H.).

Công an xã Mỹ Yên đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật gồm 245 bình gas có chứa khí và 139 vỏ bình gas để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/1, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại Tây Ninh, TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 10.000 bình gas giả thương hiệu của các hãng nổi tiếng, đồng thời tạm giữ 16 người để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.