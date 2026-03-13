Ninh Bình tạm dừng hoạt động liên quan vật liệu nổ trong thời gian bầu cử

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu công an tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các xã phường và các tổ chức, doanh nghiệp tạm dừng các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác bầu cử (Ảnh: Phạm Dũng).

UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, cần được bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị thực hiện, tạm dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp trên toàn địa bàn; thời gian từ 0h ngày 14/3 đến hết ngày 15/3; đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ kho bãi, báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các tình huống bất thường.

Sau thời gian nêu trên, các hoạt động này sẽ được tiếp tục thực hiện theo giấy phép đã cấp và quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Ninh Bình giao công an tỉnh không cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian tạm dừng nói trên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn tại các kho chứa, điểm bảo quản và phương tiện liên quan.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo trên; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.