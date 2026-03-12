TPHCM khẩn trương chuẩn bị cho "ngày hội non sông"

Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang diễn ra khẩn trương và nghiêm túc tại khắp các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố.

Tại trụ sở phường Sài Gòn, cờ Tổ quốc đỏ thắm, băng rôn, khẩu hiệu và pano tuyên truyền được treo trang trọng, tạo nên một diện mạo mới cho khu vực.

Từ trung tâm đến ngoại thành, công tác trang trí và tuyên truyền được triển khai đồng bộ, biến toàn thành phố thành một "Ngày hội non sông" rực rỡ.

Danh sách cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa, tổ dân phố, trụ sở UBND phường và các điểm sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tìm hiểu.

Ông Ngô Văn Chiêu (phường Bình Quới) chia sẻ sự phấn khởi: "Bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, gia đình tôi đã sẵn sàng tham gia đầy đủ".

Các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ, Điện Biên Phủ được trang hoàng bằng hàng loạt cụm pano, áp phích lớn, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tạo không khí sôi nổi.

Người dân thành phố bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào kỳ bầu cử sắp tới, mong muốn lựa chọn những đại biểu đủ năng lực và trách nhiệm để đại diện cho tiếng nói của mình.

Sáng 11/3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã họp phiên thứ 8. Công an TPHCM ghi nhận gần 9,7 triệu cử tri trên địa bàn. Khoảng 8,7% thẻ cử tri còn lại sẽ được cấp phát trong ngày 11/3, đảm bảo không bỏ sót cử tri nào.

TPHCM dự kiến có 42 đơn vị bầu cử, trong đó 41 đơn vị có 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu, và 1 đơn vị có 3 ứng cử viên để bầu 2 đại biểu.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công khai, minh bạch thông tin cùng công tác tuyên truyền trực quan sinh động tại các khu vực bỏ phiếu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Những hình ảnh cờ hoa rực rỡ cùng các bảng thông tin đầy đủ, sinh động không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn lan tỏa mạnh mẽ không khí ngày hội của toàn dân.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày 15/3 tới, là một sự kiện chính trị quan trọng. Cử tri TPHCM và cả nước sẽ trực tiếp thực hiện nghĩa vụ công dân, phát huy quyền làm chủ để bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.