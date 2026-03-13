Phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử

Ngày 12/3, Trạm Y tế xã Mường Lát phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phun khử khuẩn các khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phòng bỏ phiếu, nơi tiếp đón cử tri, hành lang, lối ra vào và các vị trí thường xuyên có đông người qua lại đều được phun dung dịch khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm môi trường thông thoáng, an toàn.

Lực lượng y tế và biên phòng tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực bỏ phiếu số 2 (Ảnh: Hồ Thủy).

Quá trình phun khử khuẩn được cán bộ Trạm Y tế xã triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn chuyên môn, sử dụng các loại dung dịch khử khuẩn theo quy định của ngành y tế.

Lực lượng y tế cũng phối hợp với các tổ bầu cử kiểm tra, rà soát lại điều kiện vệ sinh môi trường tại các điểm bỏ phiếu, kịp thời hướng dẫn các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn chuẩn bị cho ngày bầu cử (Ảnh: Hồ Thủy).

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Lát, việc phun khử khuẩn tại các khu vực bỏ phiếu là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Hoạt động này góp phần bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn cho cử tri và các lực lượng làm nhiệm vụ, thể hiện sự chủ động của địa phương trong công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe người dân.

Trước đó, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho cử tri và các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử, ngày 10/3, UBND xã Mường Lát cũng đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm y tế trên toàn địa bàn xã.

Theo kế hoạch, các hoạt động chuẩn bị sẽ được hoàn thành trước ngày 13/3. Công tác trực y tế sẽ được duy trì liên tục từ ngày 14 đến 16/3, bảo đảm sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến sức khỏe có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử.

Bảng niêm yết danh sách các đại biểu đã được thực hiện trước ngày bầu cử (Ảnh: Hồ Thủy).

Trạm Y tế xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu. Đồng thời bố trí cán bộ y tế tại các tổ bầu cử ở 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu khi cần thiết.

Xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tại các hội nghị về các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm để người dân chủ động thực hiện khi tham gia bầu cử.

Mường Lát là xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, có diện tích tự nhiên gần 130km2, quy mô dân số hơn 7.000 người, mật độ dân số khoảng 55 người/km2. Phía tây của xã, tại khu phố Tén Tằn có Cửa khẩu Tén Tằn thông thương với Lào. Cửa khẩu cách trung tâm xã khoảng 14km theo quốc lộ 15C.