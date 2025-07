Công an Ninh Bình xuyên đêm khắc phục hậu quả dông lốc

Sáng 20/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong đêm 19/7, các lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và CNCH, công an các xã, phường trên địa bàn huy động toàn bộ lực lượng giúp chính quyền và người dân khắc phục hậu quả do dông lốc ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (thứ 2 từ trái qua) xuống đường chỉ đạo các lực lượng công an giúp dân khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trực tiếp Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt trên các tuyến đường, khu vực bị ảnh hưởng chỉ đạo công tác phòng, chống mưa bão.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các phòng chức năng, công an các xã, phường khẩn trương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống cơn bão, huy động tối đa lực lượng, phương tiện sẵn sàng phòng, chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ với phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong đêm 19/7, hàng trăm chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Ninh Bình đã dầm mưa, tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH dùng cưa xăng cắt cây đổ sau đó chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện giao thông (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại các tuyến phố trên địa bàn các phường Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Phủ Lý, Nam Định... Lực lượng CSGT, CSCĐ, Cảnh sát PCCC và CNCH và công an các xã phường đã tập trung dọn dẹp các cây cối bị gãy đổ và các biển bảng quảng cáo, mái tôn bị đổ gây nguy hiểm cho người dân.

Các chiến sĩ công an trực tiếp dùng cưa máy cắt nhỏ thân, cành cây bị gãy đổ, sau đó bốc lên xe vận chuyển đi nơi khác. Những khu vực cây đổ dẫn đến ách tắc giao thông, lực lượng CSGT trực tiếp phân luồng để đảm bảo an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện công việc dọn dẹp, thu gom cây cối bị gãy đổ.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng, ngay trong đêm, toàn bộ các khu vực, tuyến đường bị ảnh hưởng do dông lốc gây ra phải được xử lý xong, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Vì thế, các chiến sĩ công an đã nỗ lực đến tận đêm khuya, rạng sáng ngày 20/7, để hoàn thành công tác khắc phục hậu quả.

Một chiến sĩ công an gồng mình lôi cành cây bị gãy nằm chắn ngang đường để giải tỏa giao thông (Ảnh: Thanh Bình).

Để phòng chống cơn bão số 3 sắp đổ bộ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các phòng chức năng, công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình các tuyến đê, kè, đập tràn, bến phà, khu dân cư, nhất là tại các khu vực ven biển, tuyến đê sông.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng lên phương án cùng cấp ủy, chính quyền bảo vệ, di dời dân khi cần thiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; phối hợp với lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, bố trí nơi trú ẩn cho tàu thuyền nhằm tránh bão lũ an toàn cho người và phương tiện trong khi mưa bão...