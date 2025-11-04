Ninh Bình hỗ trợ 7 tỷ đồng cho 5 tỉnh, thành khắc phục hậu quả thiên tai

Quyết định của Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Ninh Bình nhằm chia sẻ khó khăn và kịp thời hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Lũ lớn gây thiệt hại lớn tại thành phố Huế, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ thành phố này 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (Ảnh: Vi Thảo).

Tổng số tiền 7 tỷ đồng sẽ được phân bổ đến các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, mỗi thành phố 2 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển đến tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố (Ban Vận động cứu trợ tỉnh, thành phố).

Sự hỗ trợ kịp thời này thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đối với các địa phương chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.