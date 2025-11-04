Lật thuyền trên sông Lam, vợ thoát nạn, chồng mất tích

Ngày 4/11, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (Nghệ An), cho biết lực lượng công an, quân sự và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm anh T.V.H. (SN 1967, trú tại xóm Giang Tiên, xã Bích Hào).

Sáng cùng ngày, anh H. và vợ chèo thuyền đánh cá trên sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Bích Hào giáp xã Vạn An (Nghệ An).

Khu vực vợ chồng anh H. gặp nạn (Ảnh: T. Hoàng).

Quá trình đánh cá, chiếc thuyền của anh H. bị lật khiến cả 2 vợ chồng bị rơi xuống sông.

Chị N.T.L. (SN 1972, vợ anh H.) may mắn được người dân vạn chài gần đó ứng cứu đưa lên bờ. Anh H. vẫn đang mất tích.

Việc tìm kiếm anh H. khó khăn do nước sông Lam dâng cao, chảy mạnh, lòng sông rộng.