Trong lũ dữ, nam ngư dân, anh shipper cũng hóa người hùng cứu 6 nạn nhân

Ngày 4/11, lãnh đạo UBND phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khen thưởng đột xuất anh Trần Đình Chiến (trú tại tổ dân phố Trường Định) đã có hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ 28/10.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Đình Chiến cho hay trong đợt mưa lớn vừa qua, tổ dân phố Trường Định bị ngập sâu. Nước lũ dâng nhanh, chảy xiết, dù chính quyền địa phương đã ngăn cấm người dân băng qua nước lũ, nhưng vẫn có người liều mình đi, khiến nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra.

Anh Trần Đình Chiến đứng tại vị trí cây trụ điện có 4 người gặp nạn đã bám vào (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Chiến nhớ lại, khoảng 4h ngày 28/10, khi cả khu dân cư đang oằn mình trong biển nước, anh giật mình thức giấc khi có tiếng kêu cứu thất thanh. Một người phụ nữ đi làm sớm không may bị nước lũ cuốn ngã, mắc kẹt giữa dòng nước đang chảy xiết ngay trước nhà anh Chiến.

“Tôi choàng dậy, cầm đèn pin lao ra, nước lúc đó đã cao đến thắt lưng. Chị ấy bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết, tôi cùng vài người trong xóm lao ra dìu chị vào nhà. Nếu chậm vài giây thôi, chị có thể bị cuốn ra sông rồi”, anh Chiến kể.

Đến chiều 29/10, lúc này nước đã dâng cao lút đầu người. Khi đang ăn cơm, anh lại nghe tiếng kêu cứu vọng từ cánh đồng trước nhà.

Nhìn ra, anh thấy 4 người (2 nam, 2 nữ) bị lật ghe, đang bấu víu vào cột điện giữa dòng nước mênh mông. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh Chiến lao ra, nổ máy chiếc ghe nhỏ và phóng về phía họ.

Chiếc ghe của anh Chiến dùng để cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Nước chảy mạnh, ghe chao đảo, anh phải điều khiển thật khéo léo để tránh bị lật. Tiếp cận được nơi người dân gặp nạn, anh ưu tiên cứu 2 người phụ nữ trước, đưa họ vào nơi an toàn rồi quay lại kéo nốt 2 người đàn ông đang kiệt sức. Nhờ phản ứng nhanh, cả 4 người đều được cứu sống.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải cứu người. Nước chảy rất xiết, chỉ cần chậm vài phút thôi là họ có thể bị cuốn đi”, anh Chiến nói.

Sinh ra bên sông Trường Định, anh Chiến từ nhỏ đã quen với nước, bơi lội giỏi, và cuộc sống mưu sinh bằng nghề chài lưới đã giúp anh có sức khỏe, sự bình tĩnh và bản lĩnh khi đối mặt với dòng nước dữ.

Hành động cứu người không phải là điều mới với anh Chiến. Bao năm gắn bó với sông nước, anh từng nhiều lần giúp đỡ người gặp nạn. Năm 2023, anh cũng 2 lần cứu người giữa vùng ngập nước ở cánh đồng Trường Định.

“Nếu ai ở trong hoàn cảnh đó cũng như tôi thôi. Cứu người là trên hết. Dù biết nguy hiểm nhưng không thể đứng nhìn. Tôi làm việc này không phải để được khen thưởng, mà vì lòng thương người”, anh Chiến bày tỏ.

Anh Mai Nhật Tâm được Chủ tịch UBND xã Hà Nha trao tặng giấy khen khi đang đi làm shipper (Ảnh: A Núi).

Tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, chiều 28/10, ông Lương Văn Hải (trú tại thôn Ngọc Kinh Đông) đi thăm trang trại bò thì ghe bị lật giữa dòng lũ. Ông chỉ kịp bám vào cột điện, kêu cứu trong tuyệt vọng.

Nghe tin báo từ anh Ngô Hận, người đi đường phát hiện sự việc và kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội, ông Tăng Đá (trú tại thôn Lam Phụng) và anh Mai Nhật Tâm (trú tại thôn Ngọc Thạch, làm nghề shipper) lập tức chèo ghe giữa dòng nước chảy xiết, tiếp cận và đưa ông Hải vào bờ an toàn.

Chủ tịch UBND xã Hà Nha đã tặng Giấy khen cho 2 người dân dũng cảm vì hành động nghĩa hiệp cứu người trong lũ dữ.