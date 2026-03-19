Ninh Bình đề xuất tăng thêm 49 phó chủ tịch UBND xã, phường

Tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập (với tỉnh Hà Nam và Nam Định) hiện nay có 129 UBND cấp xã. Theo quy định của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã ở Ninh Bình hiện nay là 258 người.

Tháng 11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 300/2025/NĐ-CP quy định khung số lượng phó chủ tịch, số lượng và cơ cấu ủy viên UBND; theo đó số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được tính trên nguyên tắc bình quân không quá 2,5 phó chủ tịch UBND cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã.

Phường Hoa Lư, trung tâm của tỉnh Ninh Bình và các phường Phủ Lý, phường Nam Định sẽ được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND (Ảnh: Thái Bá).

Sau khi có Nghị định trên, Tỉnh ủy Ninh Bình đã có văn bản về việc xác định số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, phó trưởng phòng và tương đương cấp xã; trong đó quy định số lượng phó chủ tịch là 322/129 UBND cấp xã.

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã có đề xuất phương án thực hiện quy định về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn, nhằm đảm bảo theo các quy định và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đề xuất phương án quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, cụ thể như sau: Bố trí 3 phó chủ tịch/1 UBND cấp xã đối với 3 đơn vị hành chính cấp xã là trung tâm của các tỉnh cũ gồm: Phường Hoa Lư, phường Nam Định, phường Phủ Lý.

Bố trí 3 phó chủ tịch/1 UBND cấp xã đối với 19 đơn vị hành chính cấp xã là trung tâm của các huyện cũ gồm: 3 phường Duy Tiên, Kim Bảng, Tam Điệp và 16 xã gồm: Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Phát Diệm, Bình Mỹ, Tân Thanh, Vĩnh Trụ, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên, Cổ Lễ, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cũng đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch/1 UBND cấp xã đối với 27 đơn vị hành chính cấp xã có dân số từ 35.000 người trở lên, gồm 7 phường: Trường Thi, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Phù Vân, Mỹ Lộc, Vị Khê, Hồng Quang và 20 xã: Hải Hưng, Xuân Hưng, Hải Anh, Xuân Giang, Hải Tiến, Hải Xuân, Yên Cường, Giao Hòa, Xuân Hồng, Vũ Dương, Cát Thành, Bình An, Ninh Giang, Nam Lý, Nam Minh, Nam Ninh, Phong Doanh, Yên Đồng, Vạn Thắng, Bình Lục.

Đối với 80 đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí 2 phó chủ tịch/1 UBND cấp xã.

Số lượng phó chủ tịch còn lại (15) sẽ bố trí sau khi phân loại đơn vị hành chính và xem xét các tiêu chí quy mô dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phân loại đô thị, GRDP, thu ngân sách nhà nước, các xã có dự án trọng điểm về giải phóng mặt bằng và tình hình thực tiễn để quyết định bổ sung.