Ninh Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 4/3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh (Ảnh: Thanh Bình).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng. Trước đó, ông Trần Huy Tuấn được Bộ Chính trị quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được HĐND Ninh Bình tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu, đồng thời tin tưởng rằng, trên cương vị mới, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ cùng tập thể UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh (Ảnh: Thanh Bình).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình cam kết giữ gìn sự liêm chính, công tâm, minh bạch trong thực thi công vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ dốc toàn lực, bằng trí tuệ, trách nhiệm để góp phần cùng tập thể đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

Ông cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh như: Kiên quyết thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ; đảm bảo tăng trưởng kinh tế của tỉnh hàng năm đạt từ 11% trở lên; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu (Ảnh: Thanh Bình).

Cùng với đó là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kiên quyết đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ...