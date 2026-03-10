Nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký quyết định phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó xác định rõ lĩnh vực phụ trách của từng lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình lãnh đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Ông trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực trọng tâm như: Quy hoạch, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến và thu hút đầu tư, định hướng chi ngân sách địa phương, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, thanh tra; công an, quân sự, quốc phòng địa phương; chỉ đạo giải quyết các vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược dài hạn và những nhiệm vụ đột xuất trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trực tiếp phụ trách một số cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, ông Trần Song Tùng được giao trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng; kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; văn hóa, thể thao, du lịch; công tác quản lý tài sản công và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, theo dõi hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên minh Hợp tác xã và các doanh nghiệp nhà nước.

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực nội vụ (trừ một số nội dung thuộc thẩm quyền Chủ tịch), tư pháp, cải cách tư pháp, thi hành án; tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; theo dõi hoạt động của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng một số đơn vị liên quan.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; nhà ở và thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; theo dõi hoạt động của Sở Xây dựng và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình được giao phụ trách lĩnh vực ngoại vụ; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình; trực tiếp theo dõi hoạt động của Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan báo chí của tỉnh.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; công tác thống kê; trực tiếp theo dõi Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp.

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; theo dõi hoạt động thu hút đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao Hà Nam; trực tiếp theo dõi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số cơ sở đào tạo, giáo dục trên địa bàn.

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các ủy viên UBND tỉnh là thủ trưởng các sở, ngành trong việc phụ trách lĩnh vực chuyên môn được giao.