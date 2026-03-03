Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng bao giờ hoàn thành?

Ngày 3/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (mới) chia thành 2 đoạn, gồm đoạn qua tỉnh Ninh Bình cũ (hình thức đầu tư công) và đoạn qua tỉnh Nam Định cũ (hình thức PPP).

Công trường thi công cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang được tập trung cao độ để hoàn thành đúng tiến độ (Ảnh: Thái Bá).

Vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, tỉnh đang tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án đoạn qua tỉnh Ninh Bình (cũ), có quy mô xây dựng điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn (địa phận phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình); điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Đáy (địa phận xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình). Hiện nay, dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy đã hoàn thành, tạm thời đưa vào sử dụng để người dân 2 bên bờ sông qua lại.

Toàn tuyến đường có tổng chiều dài 25,3km, tốc độ thiết kế 120km/h, bề rộng nền đường 24,75m và các công trình phụ trợ trên tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư 6.865 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 4.865 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 2.000 tỷ đồng.

"Toàn tuyến đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tháo gỡ khó khăn về vật liệu. Hiện nay, đẩy mạnh tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công, tập trung hoàn thành vào cuối năm nay", lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình thông tin.

Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) sẽ hoàn thành vào cuối năm nay (Ảnh: Thái Bá).

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (đại điện chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay tiến độ thi công dự án đạt gần 30% và phấn đấu hoàn thành vượt mức tiến độ yêu cầu đề ra. Dự kiến khoảng cuối tháng 11/2026 sẽ hoàn thành dự án, sớm hơn một tháng thời gian thực hiện.

Đại diện chủ đầu tư dự án thông tin thêm, dự án đã bố trí đủ nguồn vốn theo tổng mức đầu tư và tiến độ giải ngân đã đáp ứng yêu cầu. Theo kế hoạch vốn của năm 2026, ban sẽ tập trung triển khai thi công và giải ngân toàn bộ nguồn vốn được bố trí và sẽ hoàn thành dự án theo đúng cam kết với Thường trực Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Đây là tuyến đường cao tốc có yêu cầu rất cao về chất lượng công trình nên ngoài triển khai kịp tiến độ thì chất lượng được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ về quá trình thi công của nhà thầu để đảm bảo chất lượng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của dự án", ông Minh nói.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hàng tuần, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình trao đổi với ban điều hành dự án về kiểm soát khối lượng thi công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Mọi vướng mắc trong quá trình thi công, giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu được tháo gỡ kịp thời.

Hàng trăm thiết bị, máy móc được huy động đến công trường, thi công tăng ca, tăng kíp, làm đến 22h hàng ngày (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trên công trường thi công dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình cũ, nhà thầu đang tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị máy móc, vật tư tại các mũi thi công.

Trên tuyến chính, nhà thầu triển khai thi công đồng loạt 6 mũi, thực hiện các công việc như đào đất không thích hợp, đất màu, đắp cát nền đường... phần cầu triển khai 12 mũi thi công đồng loạt tại 12/12 vị trí thi công cầu.

Ông Đinh Đức Thắng, chỉ huy trưởng mũi 1, cho biết, để đảm bảo nhịp độ thi công cũng như tiến độ đề ra, các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc không ngơi nghỉ, tranh thủ lúc thời tiết ủng hộ, trong đó kéo dài thời gian làm ca 3 đến 22h hàng ngày.

"Mũi thi công số 1 chúng tôi huy động khoảng 250 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 40 thiết bị máy móc và 500 đầu xe vận chuyển vật liệu. Khối lượng công việc đã hoàn thành được 90% phần nền đắp cát", ông Thắng nói.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình thông tin thêm, đối với đoạn qua tỉnh Nam Định cũ, lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt để dự án thi công đúng tiến độ. "Tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành 99% công tác GPMB, còn phần thi công dự án theo hình thức PPP, tỉnh Hưng Yên đang tích cực triển khai", vị lãnh đạo nói.