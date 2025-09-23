Ngay sau siêu bão Ragasa, nguy cơ bão số 10 tác động trực tiếp đến Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 171/ chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Ragasa khi đi trên Biển Đông tiếp tục duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16-17), giật trên cấp 17 đến sáng 24/9, trước khi giảm cấp, suy yếu dần. Dù vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo bão vẫn có cường độ rất mạnh.

Sáng sớm 25/9, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Dự kiến cùng ngày, bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển; cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền.

Hình ảnh mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão Wipha hồi cuối tháng 7 (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo công điện của Thủ tướng, siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông.

Đặc biệt, bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

“Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển”, chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai biện pháp ứng phó bão số 9 với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) được yêu cầu tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân; bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển cũng như trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng…

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ; triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra (bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền), để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, theo yêu cầu của Thủ tướng, cần chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.