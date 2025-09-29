Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra sự cố kè biển ở Ninh Bình

Sau khi tỉnh Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã về trực tiếp kiểm tra khắc phục sự cố tuyến đê biển này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Hải Hậu (Ảnh: VGP/Minh Khôi).

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi), địa bàn xã Hải Thịnh xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn kéo dài, gây hư hỏng nghiêm trọng công trình kè biển.

Tại vị trí Km25+570, mái kè bị sạt, sập, các cấu kiện bị sóng đánh văng ra ngoài, tạo hố sạt có diện tích khoảng 20x15m. Hiện nay, sóng lớn vẫn tiếp tục gây sạt lở, đe dọa an toàn công trình và khu dân cư lân cận.

Bắt đầu từ 16h ngày 28/9, công tác gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở mái kè biển Hải Thịnh 3 được triển khai và hoàn tất vào 21h30 cùng ngày. Tuy nhiên, do sóng to và gió mạnh, sáng 29/9, chân đê tiếp tục sạt lở với chiều dài khoảng 75m.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu chính quyền xã Hải Thịnh theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, tổ chức sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, cấm các phương tiện qua lại khu vực sự cố.

Các cơ quan chức năng đã huy động thiết bị (gồm 30 xe tải và 15 máy cẩu) và cát, đá, bê tông từ nhiều doanh nghiệp...; điều động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an để tiếp tục xử lý sự cố.

Dự kiến, công tác khắc phục cơ bản sẽ hoàn thành trong đêm 29/9, đồng thời tỉnh Ninh Bình cũng chuẩn bị phương án dự phòng như đắp đê cát để khoanh vùng giảm thiệt hại.

Các lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố đoạn kè biển Hải Thịnh 3 (Ảnh: VGP/Minh Khôi).

Sau khi nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền địa phương trong xử lý giờ đầu tại vị trí sạt lở, không để lan rộng ra các vị trí khác…

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá lại chất lượng, hiệu quả của dự án công trình kè biển, đồng thời lập dự án đề xuất làm thêm 3km kè chắn sóng tiếp nối với các dự án đang được triển khai để bảo vệ tuyến đê biển.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hỗ trợ tỉnh Ninh Bình xem xét, đánh giá kỹ nguyên nhân sạt lở, trên cơ sở động lực học biển, tránh tình trạng đắp gia cố trên nền đất yếu, dễ tái sạt lở khi có bão lớn.