Những xã nào ở Tây Ninh đủ tiêu chí lên phường?

UBND tỉnh đã giao UBND các xã này chủ trì, khẩn trương thực hiện quy trình 5 bước. Sở Nội vụ cũng phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí về thành lập phường theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khu vực trung tâm xã Đức Hòa nhìn từ trên cao (Ảnh: An Huy).

Chi tiết lộ trình thực hiện 5 bước:

Bước 1 (chậm nhất ngày 1/6): UBND các xã phối hợp cùng Sở Nội vụ, các sở, ngành tỉnh có liên quan và đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng đề án thành lập phường. Các đơn vị báo cáo cấp ủy cùng cấp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri trên địa bàn xã theo quy định.

Bước 2: Trên cơ sở văn bản của UBND tỉnh cho ý kiến việc lấy ý kiến cử tri, phiếu lấy ý kiến cử tri, UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại các xã đề nghị thành lập phường theo nghị định của Chính phủ. Sau khi hoàn thành, UBND xã tổng hợp và báo cáo kết quả gửi Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và đăng tải thông tin công khai chậm nhất vào ngày 4/6.

Bước 3 (chậm nhất ngày 5/6): UBND xã tổ chức thông qua HĐND xã, ban hành nghị quyết và tổng hợp hồ sơ, đề án trình UBND tỉnh.

Bước 4: Trên cơ sở hồ sơ, đề án của UBND xã, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, hoàn chỉnh lại đề án chung của tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, trình thông qua Đảng ủy UBND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, có ý kiến. Tiếp đó, trình HĐND tỉnh tán thành chủ trương thành lập phường. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn gửi HĐND cùng cấp và thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 14/6.

Bước 5 (chậm nhất ngày 14/6): Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, đề án tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ, Bộ Nội vụ.