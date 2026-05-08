23 xã tại TPHCM đáp ứng các tiêu chí lên phường

Chiều 8/5, UBND TPHCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ. Trong tham luận gửi phiên họp, Sở Nội vụ TPHCM đã báo cáo tiến độ xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị (thành lập phường) trên địa bàn.

Hiện nay, TPHCM có 54 xã, chiếm khoảng 32% tổng số đơn vị hành chính. Đến nay, có 23/54 xã đã tự rà soát, đánh giá hiện trạng và gửi hồ sơ đề nghị thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Sở Nội vụ đang phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá, thẩm định tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM trình Đảng ủy UBND thành phố cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì phiên họp (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo Sở Nội vụ, đến nay, 23 xã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, một số địa phương như xã Bình Hưng, Dầu Tiếng, Phước Hải, An Nhơn Tây, Ngãi Giao, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng cần bổ sung thêm tài liệu minh chứng để làm căn cứ thẩm định các tiêu chí chuyển từ xã lên phường.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công an TPHCM chưa có ý kiến thẩm định đối với các nội dung trên. Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành quan tâm phối hợp để hoàn thành hồ sơ đề án thành lập đơn vị hành chính gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15/6 theo quy định.

Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hoàn thành việc thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND TPHCM trình Đảng ủy UBND thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị (đợt 1) đối với 23/54 xã đạt các điều kiện, tiêu chí theo quy định.

Theo kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, thành phố có 153 xã, phường và đặc khu Côn Đảo được xếp loại đơn vị hành chính loại I; 15 xã, phường thuộc đơn vị hành chính loại II.

Trong đó, các địa phương thuộc đơn vị hành chính loại II là các xã An Long, Bàu Lâm, Bình Châu, Bình Giã, Châu Đức, Phước Hải, Hòa Hiệp, Kim Long, Nghĩa Thành, Phước Thành, Châu Pha, Long Sơn, Thạnh An, Thường Tân, Xuân Sơn.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, trước ngày 13/5, các địa phương gửi đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị đã hoàn thiện để báo cáo UBND TPHCM cho chủ trương tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri trên địa bàn xã.

Sau khi lấy ý kiến cử tri, HĐND xã sẽ xem xét ban hành nghị quyết, tổng hợp hồ sơ, đề án trình UBND TPHCM. Sở Nội vụ sẽ thẩm định, tổng hợp hồ sơ của UBND cấp xã, trình Đảng ủy UBND, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, thông qua.

Trước ngày 15/6, UBND TPHCM sẽ trình HĐND thành phố xem xét chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị và tổng hợp hồ sơ, đề án trình Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định.