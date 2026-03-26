Kinh tế Tây Ninh tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm

Ngày 26/3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, cơ bản thống nhất với các đánh giá của Sở Tài chính và ý kiến từ các sở, ngành, địa phương.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, kinh tế Tây Ninh duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,52%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,41%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 7,770 tỷ USD, tăng 8,26% so với cùng kỳ.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 1.750 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 36%. Địa phương cấp mới 28 dự án trong nước với tổng vốn hơn 25,7 nghìn tỷ đồng và 31 dự án FDI với vốn đăng ký 153,45 triệu USD. Hội nghị ký kết hợp tác với 3 tỉnh của Campuchia cũng mở ra thêm cơ hội liên kết, phát triển.

Ở lĩnh vực tài chính, tính đến ngày 19/3, tổng thu đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán, tăng 47,8% so với cùng kỳ.

Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đồng bộ. Nhiều lễ hội đầu xuân tổ chức thành công, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo được thực hiện hiệu quả. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được chú trọng.

Đáng chú ý, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh, tạo cơ sở để địa phương định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: A.H.).

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế. Nổi bật là tiến độ giải ngân đầu tư công còn thấp. Đến ngày 18/3, toàn tỉnh giải ngân khoảng 1.532 tỷ đồng, đạt 5,33% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4, đường 3 tháng 2, đường Bời Lời.

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, dịch tả heo châu Phi và nguy cơ cháy rừng còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Để khắc phục tồn tại, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong 9 tháng cuối năm. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt tối thiểu 50% vào cuối quý II, 75% vào quý III và 95% vào quý IV.

Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu bám sát cơ sở, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, gắn trách nhiệm người đứng đầu.