Những quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 12

Các trường hợp bị đình chỉ thi tuyển công chức

Nội quy và Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức được Bộ Nội vụ nêu tại Thông tư số 22/2025 có hiệu lực từ 10/12. Hình thức xử lý đối với thí sinh vi phạm gồm: Khiển trách; cảnh cáo; đình chỉ thi; hủy kết quả thi.

Một kỳ thi tuyển công chức (Ảnh minh họa: VGP).

Thông tư 22 quy định các trường hợp vi phạm bị đình chỉ gồm:

- Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm.

- Sử dụng trong phòng thi: các loại giấy tờ, tài liệu không theo yêu cầu của bài thi; điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác, trừ trường hợp có quy định khác.

- Gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị hủy kết quả bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo (nếu có).

Người tham gia tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nội quy, quy chế thì ngoài việc bị đình chỉ làm công tác phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển còn bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật về cán bộ.

Cán bộ, công chức, viên chức có các hành vi như thi hộ, chuyển câu hỏi và đáp án ra ngoài, đưa lời giải vào cho thí sinh, đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi… sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ.

Bố mẹ cưỡng ép con học quá sức có thể bị phạt 5-10 triệu đồng

Theo Nghị định 282/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 15/12), các hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Học sinh hiện nay chịu nhiều áp lực do học tập (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Hành vi không xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Mức phạt tiền 8-10 triệu đồng áp dụng với hành vi sử dụng thẻ căn cước công dân/căn cước/giấy chứng nhận căn cước giả; sử dụng thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ 5 triệu đồng

Quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ được nêu rõ tại Nghị định 279/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/12.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/người bị thương.

Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương trên 81% sẽ không quá 100 triệu đồng/người bị thương/lần.

Đáng chú ý, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu sẽ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc.

Quy chuẩn khí thải ô tô

Quy chuẩn khí thải ô tô được ban hành kèm Thông tư số 06/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 16/12.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số khí thải đối với ô tô tham gia giao thông, bao gồm Cacbon Monoxit (CO), Hydrocacbon (HC) trong khí thải ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và độ khói của khí thải ô tô lắp động cơ cháy do nén.

Việc kiểm định khí thải ô tô phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện, thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thiết bị đo khí thải ô tô phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Quy chuẩn trên không áp dụng đối với các loại ô tô thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Xả lượng nước lớn hơn lưu lượng nước đến hồ bị phạt nặng

Nghị định 290/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (có hiệu lực từ 25/12) nêu rõ, phạt tiền đối với hành vi vận hành xả lưu lượng nước lớn hơn lưu lượng đến hồ trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du đối với hồ chứa có dung tích toàn bộ dưới 200 triệu m3, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, phạt tiền 100-110 triệu đồng đối với trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 5 ngày.

Phạt tiền 130-140 triệu đồng đối với trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 15 ngày trở lên.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước hồ chứa vào trưa 15/11 (Ảnh: A Núi).

Quy định mới của Chính phủ nêu rõ phạt tiền đối với hành vi vận hành xả lưu lượng nước lớn hơn lưu lượng đến hồ trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du đối với hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 200 triệu m3 đến dưới 300 triệu m3, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, phạt 110-120 triệu đồng đối với trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 5 ngày và 120-130 triệu đồng đối với trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 5 ngày đến dưới 10 ngày.

Cũng tại nghị định này, hành vi thăm dò nước dưới đất không xin phép cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt dựa trên số lượng giếng khoan trong công trình, bị phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng.