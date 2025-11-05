Bắt con học quá sức bố mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, đối với các hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý các thành viên gia đình, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. (Ảnh minh họa, nguồn: TTXVN).

Theo Điều 38 của Nghị định này, người nào không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; bỏ mặc, không quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, già yếu, cao tuổi sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người nào cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ hoặc kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, chủ tịch UBND cấp xã, trưởng công an cấp xã được quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 15 triệu đồng.

Còn chiến sĩ công an được phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 3 triệu đồng; giám đốc công an cấp tỉnh được phạt tiền đến 30 triệu đồng.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12.