Nhộn nhịp trên công trường xây dựng nút giao lớn nhất TPHCM

Nút giao 3 tầng hơn 3.400 tỷ ở TPHCM dần thành hình (Video: Nam Anh - Trương Khởi).

Đại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng) đang chứng kiến không khí lao động hối hả, khẩn trương với sự góp mặt của hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc hiện đại, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trọng điểm này.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 150 kỹ sư và công nhân đang miệt mài làm việc tại các hạng mục khác nhau của nút giao An Phú.

Tại nhánh cầu vượt N1, các nhóm công nhân đang tập trung thi công hệ thống cáp và kết cấu nhịp trên mặt cầu.

Đơn vị thi công cho biết, nhánh cầu vượt N1 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc.

Trong khi đó, nhánh cầu vượt N3 đã hoàn tất thi công hệ thống trụ cầu và lắp đặt đồng bộ các phiến dầm bê tông cốt thép. Hiện tại, nhà thầu đang huy động tối đa thiết bị và nhân lực để triển khai hệ thống lan can, dầm cầu và đường đầu cầu.

Nhánh cầu vượt N3 được thiết kế để phương tiện từ đường Mai Chí Thọ rẽ vào đường Đồng Văn Cống hướng về cảng Cát Lái. Khi đi vào hoạt động, nhánh cầu này sẽ giúp tách luồng xe tải và container lên cầu vượt, loại bỏ hoàn toàn điểm giao cắt đồng mức với dòng phương tiện lưu thông thẳng trên đường Mai Chí Thọ, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Đơn vị thi công cho biết, nhánh cầu vượt N3 đã đạt 80% khối lượng công việc và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4. Hiện tại, nhà thầu đang tập trung thi công dầm cầu và lắp đặt hệ thống lan can hai bên cầu.

Song song đó, khu vực đường dẫn đầu cầu cũng đang được triển khai để đảm bảo kết nối liên tục trước khi tiến hành thảm nhựa hoàn thiện mặt đường trong thời gian tới.

Dự án nút giao thông An Phú, khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, có quy mô 3 tầng, kết nối các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, và các tuyến Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống.

Mới đây, UBND TPHCM đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nút giao An Phú từ năm 2021-2025 thành năm 2021 đến quý II năm nay.

Khi hoàn thành, nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ trở thành nút giao thông lớn và hiện đại nhất TPHCM, góp phần giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, đặc biệt trên tuyến cao tốc và đường Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.

Vị trí nút giao An Phú trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).