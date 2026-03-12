Mãn nhãn với màn diễn tập trấn áp bạo loạn của các học viên công an

Sau nhiều tháng huấn luyện, học viên các trường Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung theo chương trình khung của Bộ Công an. Tại Lễ Bế giảng, các học viên đã trình diễn những màn võ thuật đẹp mắt, diễn tập các tình huống chống khủng bố vô cùng ấn tượng.

Sáng 12/3, tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (tỉnh Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Khóa huấn luyện đầu khoá học viên hệ Đại học chính quy các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm học 2025-2026.

Trong năm học này, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tiếp nhận tổng cộng 694 học viên từ 02 trường Đại học CSND và Trường Đại học ANND. Trong suốt khóa huấn luyện, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, xứng đáng là những tấm gương sáng cho học viên noi theo.

Sau 5 tháng huấn luyện đầu khóa, 694 học viên đã hoàn thành được công nhận đủ chuẩn trở về học tập tại các trường thuộc Bộ Công an. Số học viên còn lại do nhập học muộn, tiếp tục được bổ sung hoàn thiện khóa huấn luyện.

Qua khóa học, các học viên đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, tư tưởng; rèn luyện bản lĩnh tự tin, tính tự lập, tự cường; tư thế, lễ tiết chuẩn mực, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, chấp hành nghiêm túc chế độ điều lệnh CAND.

Sau phần chào cờ và báo cáo kết quả là màn duyệt đội ngũ trang nghiêm của các khối học viên.

Tại buổi lễ bế giảng, 694 học viên đã trình diễn các nội dung báo cáo kết quả huấn luyện, bao gồm nhiều tình huống diễn tập thực binh, các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt và các tình huống giả định chống khủng bố, đám đông bạo loạn.

Sau những âm thanh, giai điệu rộn ràng của đoàn nhạc lễ là tiết mục biểu diễn võ thuật, tấn công tội phạm, khí công do các học viên thực hiện.

Trong tình huống giả định lực lượng vũ trang chống gây rối, bạo loạn do đám đông quá khích, các phần tử cực đoan, cơ hội chính trị gây ra...

Chiến thuật chiến đấu cơ bản của lực lượng CSCĐ được thể hiện qua những đội hình chiến thuật, kết hợp các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí, khí tài và phương tiện để chiến đấu. Nhằm tấn công, trấn áp, giải tán các đám đông, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang. Chiến thuật triển khai đội hình chiến đấu phải căn cứ từng tình huống cụ thể để triển khai. Đảm bảo tấn công và phòng ngự liên hoàn, đa dạng linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ.

Lực lượng CSCĐ nhanh chóng triển khai thành đội hình vòng tròn bao vây khép kín đồng thời triển khai đội hình hàng ngang, ngăn chặn đám đông tiếp cận đội hình vòng tròn. Thực hiện bao vây cô lập, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng đánh bắt thực hiện nhiệm vụ bắt giữ các đối tượng kích động đã bị bao vây.

Cũng tại Lễ Bế giảng, 60 học viên đã biểu diễn các nội dung: kỹ, chiến thuật khắc phục vật cản, tiếp cận đánh chiếm mục tiêu, bắn súng ứng dụng và sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trong tác chiến, đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa hình, địa vật phức tạp.

Để tiếp cận được mục tiêu theo yêu cầu nhiệm vụ người chiến sĩ CAND phải có nền tảng thể lực tốt, kỹ chiến thuật cá nhân phải thành thạo, ý chí kiên cường và khả năng hiệp đồng tác chiến trong đội hình tổ, mũi.

Được lệnh tấn công các lực lượng chiến đấu đã đồng loạt tấn công làm mất sức chiến đấu của các đối tượng, đồng thời dùng phương tiện chuyên dùng phá cửa, đột nhập, tiêu diệt các đối tượng.

Kết thúc phần báo cáo kết quả huấn luyện, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo động viên và chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ, các học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện đã được tuyên dương và trao giấy chứng nhận, bằng khen.

Ra đời trong bối cảnh đất nước đang quyết liệt thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiền thân là lực lượng Công an nhân dân vũ trang bảo vệ mục tiêu nội địa, ngày 15/4/1974, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã luôn đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh. Với tinh thần cảnh giác cách mạng, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, nhạy bén, sáng tạo trong công tác, lực lượng đã lập nhiều thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.