Diện mạo hành lang ven sông Sài Gòn được đề xuất làm đại lộ 8-10 làn xe

Sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 256km, bắt nguồn từ tỉnh Đồng Nai, chảy qua Tây Ninh và kết thúc ở TPHCM. Đây được xem là "trái tim" cảnh quan, huyết mạch giao thông đường thuỷ và biểu tượng văn hoá - lịch sử của TPHCM với khoảng 80km chảy qua thành phố, mang lại tiềm năng lớn cho du lịch và phát triển đô thị xanh.

Tuy nhiên, quá trình phát triển hành lang bờ sông nhiều năm qua chưa đồng bộ, khiến tiềm năng khai thác còn hạn chế, không gian ven sông vẫn rời rạc, manh mún.

Mới đây, một doanh nghiệp trong nước đã đề xuất làm trục đường ven sông dài hơn 78km và tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT/Tramway) gần 49km dọc sông Sài Gòn.

Theo đề xuất, tuyến đường ven sông Sài Gòn có điểm đầu tại cầu Cần Giờ (xã Nhà Bè) và điểm cuối tại cầu Bến Súc (Tỉnh lộ 15), tổng chiều dài tuyến hơn 78km với quy mô 8-10 làn xe.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực dọc bờ sông Sài Gòn đoạn qua xã Nhà Bè hiện khá thông thoáng, dân cư thưa thớt.

Sông Sài Gòn chảy qua khu vực trung tâm với loạt công trình biểu tượng văn hoá, lịch sử của TPHCM.

Theo đề án, Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến đường ven sông và tuyến LRT/Tramway là các dự án ưu tiên. Khi hoàn thành, hệ thống này được kỳ vọng hình thành hành lang giao thông công cộng, góp phần giảm áp lực ùn tắc khu vực trung tâm.

Thời gian gần đây, khu vực hành lang ven sông Sài Gòn luôn được thành phố chú trọng cải trang, xây dựng nhiều công trình công cộng để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Tiêu biểu là Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), từ một bãi lau sậy hoang sơ, giờ đây đã trở thành một công viên xanh mát, là điểm đến yêu thích của người dân TPHCM vào các dịp lễ, Tết hay sự kiện văn hoá, thể thao.

Cách đó không xa, công trình cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn dài 720m hình lá dừa nước nối phường Sài Gòn với phường An Khánh đang được triển khai với kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Sài Gòn.

Dọc hành lang ven sông Sài Gòn, nhiều dự án nhà ở, khu dân cư như: Saigon Pearl, Vinhomes... mọc lên san sát.

Khu vực ven sông tại các khu dân cư hầu hết có hạ tầng khang trang, ngập tràn mảng xanh cùng nhiều tiện ích vui chơi và giải trí.

Trái với khu vực nội đô, hướng xây dựng đại lộ ven sông qua ngoại ô thành phố đa phần là đất nông nghiệp, điều này sẽ giúp thuận tiện hơn trong việc giải phóng mặt bằng, tiết kiệm chi phí.

Công trình có điểm cuối tại cầu Bến Súc (xã An Nhơn Tây). Khi hoàn thành, dự án này sẽ kết nối với các tuyến Vành đai 2, 3, 4; cao tốc Bến Lức - Long Thành; Quốc lộ 22, Quốc lộ 13; cao tốc TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Chơn Thành… Qua đó hình thành một trục hướng tâm quan trọng, gia tăng hiệu quả khai thác các công trình hạ tầng hiện hữu, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch.

Công trình đại lộ ven sông không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà dự án còn mở ra không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ ven sông; tạo điểm nhấn cảnh quan sông nước, thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Vị trí, hướng tuyến đường ven sông Sài Gòn được đề xuất xây dựng (Ảnh: Google Maps).