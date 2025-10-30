Nhóm thiếu niên ẩu đả khiến một người bị co giật ở TPHCM

Ngày 30/10, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh nhóm thiếu niên ẩu đả trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại giao lộ Dương Văn An - đường số 14, phường Bình Trưng.

Nhóm 5 thiếu niên ẩu đả tại giao lộ ở phường Bình Trưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, khoảng 5 thiếu niên mặc đồng phục học sinh lao vào đánh nhau giữa giao lộ. Trong đó, 2 thiếu niên liên tục tấn công 3 thiếu niên khác. Đỉnh điểm, một thiếu niên dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu đối phương.

Trong lúc xô xát, một thiếu niên bị đánh ngã xuống đường rồi co giật. Phát hiện sự việc, người đi đường nhanh chóng vào can ngăn. Hai thiếu niên liên quan lên xe rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Liên quan vụ việc, Công an phường Bình Trưng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả.