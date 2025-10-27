Tạm giữ thanh niên tấn công hai học sinh trên đường ở TPHCM

Ngày 27/10, Công an phường Thủ Đức đang lấy lời khai với P.Đ.S. (ngụ TPHCM), người hành hung hai nam sinh trên đường đến trường.

Bước đầu, S. khai trong lúc chạy xe máy chở bạn gái, thấy hai nam sinh đi xe máy nẹt pô nên S. bực tức đuổi theo, chặn đầu để dằn mặt.

Camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên hành hung 2 nam sinh ở phường Thủ Đức (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi sự việc xảy ra, bà T.T.N.A. (SN 1985) đến Công an phường Thủ Đức trình báo về việc con trai 16 tuổi cùng bạn học bị hành hung khi đang trên đường đến trường.

Cụ thể, trưa 23/10, con trai bà A. cùng một người bạn đi qua con hẻm trên đường số 2, phường Thủ Đức. Tại đây, một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ chạy đến chặn đầu xe, sau đó dùng nón bảo hiểm tấn công hai nam sinh.

Sau khi người đi đường can ngăn, nam thanh niên rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh quay lại.