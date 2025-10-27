Công an làm việc với hai thiếu niên hành hung bảo vệ Metro số 1 TPHCM

Ngày 27/10, Công an phường Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan vụ nhân viên bảo vệ Metro số 1 bị hành hung.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh T.H.N.M. (SN 2001, bảo vệ tuyến Metro số 1). Người hành hung anh M. là P.N.V.B. (SN 2008) và N.H.T.K. (SN 2010, cùng ngụ phường Cầu Ông Lãnh).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 26/10, tàu Metro số 1604 chạy từ ga Suối Tiên đi ga Bến Thành. Khi đến ga Khu Công nghệ cao, nam bảo vệ phát hiện nữ hành khách N.T.H. (SN 1992, là người thân của B. và K.) có hành vi gác chân lên ghế nên đến nhắc nhở.

Nam bảo vệ bị hai thiếu niên tấn công trên tuyến Metro số 1 (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, B. và K. bất ngờ lao vào tấn công nam bảo vệ. Phát hiện vụ việc, nhiều hành khách vào can ngăn, tuy nhiên sự việc chỉ dừng lại khi tàu đến ga Thủ Đức.

Công an phường Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu những người liên quan về trụ sở để làm việc. Ghi nhận ban đầu, anh M. bị sưng ở hốc mắt trái và chân mày, ngoài ra môi trên có vết rách niêm mạc.

Nhà chức trách xác định, trước đó nam bảo vệ và chị H. xảy ra mâu thuẫn sau khi người này vỗ nhẹ vào lưng bé trai 3 tuổi (cháu chị H.) để nhắc bé không la hét trên tàu.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai thiếu niên liên tục đấm đá nam bảo vệ trên tàu điện. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 26/10, trên một toa tàu thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đoạn qua ga Thủ Đức.