Nhóm thanh niên nhờ cảnh sát tìm người đánh rơi hơn 16 triệu đồng

Khoảng 0h30 ngày 26/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng do Trung tá Lê Huỳnh Duy làm tổ trưởng, tiếp nhận tin báo từ nhóm thanh niên về việc nhặt được số tiền hơn 16 triệu đồng.

Đại diện nhóm thanh niên, anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc (SN 2001, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số tiền theo đúng quy định.

Nhóm thanh niên giao nộp số tiền nhặt được cho lực lượng cảnh sát giao thông (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Đà Nẵng).

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là chủ sở hữu số tiền nói trên, liên hệ Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải tại địa chỉ 188 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương tinh thần nhặt được của rơi, tìm người trả lại của anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc và các bạn, mong muốn hành động đẹp này sẽ được lan tỏa trong cộng đồng.