Nhiều tuyến quốc lộ lên các xã miền núi Thanh Hóa sạt lở nghiêm trọng

Ngày 7/10, theo thông tin từ UBND xã Nhi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), mưa lớn trong đêm 6/10 đã khiến Quốc lộ 15C, đoạn từ bản Chim (xã Nhi Sơn) đến bản Pù Toong (xã Pù Nhi), xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây cản trở giao thông.

Chính quyền xã Nhi Sơn đang huy động lực lượng chức năng cùng phương tiện, máy móc để thu dọn khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt Quốc lộ 15C, đồng thời cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở.

Sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 15C (Ảnh: Đình Giang).

Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 217, đoạn qua Km22 và Km23 trên địa bàn xã Trung Hạ, bị sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Sau khi sự cố xảy ra, Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ II Thanh Hóa đã nhanh chóng huy động nhân lực, vật tư để dọn dẹp, đảm bảo thông tuyến trở lại.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, mưa lớn còn gây ngập tại Quốc lộ 15 (đoạn Km47+350, xã Hồi Xuân).

Sạt lở tại Quốc lộ 217 đoạn qua xã Trung Hạ (Ảnh: Hải Đăng).

Ngoài ra, tại các tuyến quốc lộ 16, 217 và 15C đã xảy ra tổng cộng 10 điểm sạt lở, gây tắc đường.