Dông lốc tốc mái nhiều nhà dân, trường học ở Hải Phòng

Theo UBND phường Chu Văn An, khoảng 4h ngày 7/10, mưa lớn kèm gió xoáy xuất hiện tại khu vực tổ dân phố Tường. Dông lốc mạnh đã làm tốc mái ngói, mái tôn của nhiều hộ dân, quật đổ hàng loạt cây xanh, tường gạch và cột điện quanh khu dân cư.

Dông lốc làm tốc mái một ngôi nhà ở phường Chu Văn An, Hải Phòng (Ảnh: N.H.).

Một số công trình công cộng cũng bị ảnh hưởng, trong đó có Trường Tiểu học và THCS Chí Minh (phường Chí Minh, TP Chí Linh cũ), cùng một số kho xưởng, trang trại chăn nuôi và cơ sở sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận tin, UBND phường Chu Văn An thành lập hai tổ công tác đến từng hộ dân và trường học bị ảnh hưởng để kiểm tra, thống kê thiệt hại. Lực lượng đoàn viên thanh niên phường cùng các đơn vị chức năng đã có mặt từ sáng sớm, hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, lợp lại mái nhà bị tốc.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng, mây đối lưu đang phát triển và di chuyển về phía thành phố, tiếp tục gây mưa rào và dông cho các khu vực phía Tây và Tây Bắc như Chí Linh, Nam Sách, Thanh Hà, Gia Lộc. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm và hư hại công trình hạ tầng.