Nhiều tuyến đường tại TPHCM biến thành bãi đậu xe miễn phí

Biển cấm vô dụng, lòng đường biến thành nơi "ngủ trưa" của xe hơi

Dạo một vòng quanh các tuyến đường sầm uất của TPHCM như Nguyễn Du, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực..., không khó để nhận ra một “quy luật bất thành văn” đang tồn tại một cách trớ trêu. Lòng đường, vốn dành cho xe cộ lưu thông đã bị vô tư “xẻ thịt”, biến thành một bãi đậu xe ngoài trời, hoạt động nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối mịt. Dù là xe sang hay xe công nghệ, tất cả đều “bình đẳng” trong việc chễm chệ đậu dưới lòng đường, bật đèn khẩn cấp như một “tấm vé thông hành” cho việc vi phạm.

Xe cộ đậu tràn lan ở nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM.

Trên đường Nguyễn Du, cảnh tượng hàng chục chiếc ô tô đủ loại, từ xe sang đến xe dịch vụ nối đuôi nhau nằm im lìm chiếm trọn một làn đường đã trở nên quá quen thuộc. Điều đáng nói là tất cả diễn ra ngay dưới những tấm biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” được cắm ngay ngắn trên vỉa hè. Biển báo dường như chỉ có tác dụng “trang trí”, hoàn toàn vô hiệu trước sự thản nhiên của các tài xế. Họ ung dung tìm chỗ, tắt máy, khóa cửa rồi rời đi hàng giờ đồng hồ.

Tương tự, tại đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Trung Trực, những hàng ô tô 4 chỗ, 7 chỗ đậu san sát nhau, thẳng tắp kéo dài hàng trăm mét, tạo thành một nút thắt cổ chai, bức tử dòng phương tiện vốn đã đông đúc. Việc này khiến đường Lê Thánh Tôn, vốn chỉ có hai làn xe mỗi chiều, nay thường xuyên bị co lại chỉ còn một làn. Vào giờ cao điểm, khu vực lại càng dễ xảy ra ùn ứ, xe máy di chuyển qua khu vực phải giảm tốc độ.

Hàng dài ô tô chiếm trọn một làn trên đường Nguyễn Du (Ảnh: Hồng Nhung).

Nỗi khổ này không chỉ của người đi đường mà còn là gánh nặng thường trực của các hộ kinh doanh hai bên mặt đường. Bất lực nhìn dãy ô tô đậu chắn ngang cửa hàng ngày này qua tháng khác, chị Hoàng (45 tuổi), chủ một hàng ăn uống trên đường Lê Thánh Tôn, ngao ngán chia sẻ: “Quán ăn của tôi mặt tiền mà ngày nào cũng bị ô tô đậu chắn hết cả lối đi. Khách muốn vào mua hàng cũng không có chỗ để xe. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên phường, gọi cả đường dây nóng nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Họ cứ đậu rồi đi, chẳng thấy ai xử phạt cả”.

Vỉa hè hóa bãi giữ xe, lòng đường thành nơi chờ khách

Nếu như ở các tuyến đường trung tâm, việc đậu xe trái phép gây ra sự phiền toái và ùn tắc, thì tại các tuyến đường bao quanh những bệnh viện lớn, tình trạng này đã biến thành một "vấn nạn" thực sự, tiềm ẩn những rủi ro khôn lường.

Ghi nhận tại đường Cống Quỳnh (phường Bến Thành), phía trước Bệnh viện Từ Dũ, hàng dài xe taxi, xe dịch vụ và xe cá nhân đậu nối đuôi nhau đón trả khách, chiếm dụng phần lớn lòng đường. Nhiều tài xế còn tắt máy, ngồi trên xe “nghỉ ngơi” hàng giờ liền, mặc cho dòng xe cộ phía sau liên tục bấm còi inh ỏi. Điều này không chỉ khiến cho khu vực luôn trong tình trạng ùn tắc cục bộ mà còn gây ra áp lực giao thông rất lớn, trực tiếp cản trở lối ra vào của xe cứu thương và các phương tiện khẩn cấp.

Dù có biển báo cấm, nhiều ô tô vẫn vô tư dừng đỗ dưới lòng đường (Ảnh: Hồng Nhung).

“Cứ nhận cuốc xe ở cổng Từ Dũ là thấy ngán. Dừng lại một chút để khách lên xe là xe sau bấm còi inh ỏi, có khi còn bị mấy anh trật tự đô thị tuýt còi đuổi đi. Nhiều tài xế ô tô thì cứ đậu ì ra đó cả buổi, mình đón khách có một phút mà khó khăn đủ đường”, anh Lê Hùng, một tài xế xe ôm công nghệ, chia sẻ.

Trên đường Đặng Thái Thân (phường Chợ Lớn), khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược, sự quá tải còn tạo ra một “dịch vụ” tự phát đầy nghịch lý. Qua ghi nhận cho thấy, nhiều người dân đã ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ phần vỉa hè vốn dành cho người đi bộ để biến thành một “bãi giữ xe dã chiến”. Họ đứng ra vẫy gọi, hướng dẫn các tài xế đang loay hoay tìm chỗ đậu xe lên vỉa hè và thu phí với mức giá tự phát, không hề có vé hay biên lai. Lòng đường bị ô tô chiếm, vỉa hè cũng không còn, người đi bộ buộc phải tràn xuống đường, len lỏi giữa dòng xe cộ nguy hiểm.

Anh Hải (ngụ tại phường Gò Vấp), người vừa đưa cha đi khám bệnh tại đây, ngán ngẩm nói: “Biết là đậu xe ở dưới đường là cản trở giao thông nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bãi xe của bệnh viện thì luôn trong tình trạng quá tải, gửi xe ở các bãi bên ngoài thì sợ bị "chém" giá. Chúng tôi đưa người bệnh đi khám, chỉ mong có chỗ đậu tạm một lúc cho tiện, nhưng nhìn cảnh này cũng thấy ái ngại quá”.

Giải pháp nào cho tình trạng chiếm dụng lòng đường làm bãi đậu xe?

Thực trạng các tuyến đường trung tâm bị “xẻ thịt” làm nơi đậu xe không phải là vấn đề mới. Nguyên nhân sâu xa đến từ việc hạ tầng giao thông tĩnh của thành phố chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng của phương tiện cá nhân. Các bãi giữ xe công cộng vừa thiếu lại vừa ở xa, trong khi nhu cầu đậu xe tại các khu vực trung tâm, bệnh viện, trường học… rất lớn. Sự thiếu hụt này đã vô tình biến lòng đường thành những “bãi xe” miễn phí, từ đó tạo ra một sự bất bình đẳng trong xã hội. Một bên là những người dân tuân thủ quy định, phải trả phí gửi xe hàng tháng tại các bãi đỗ; bên còn lại là không ít cá nhân vô tư chiếm dụng không gian công cộng để “tiết kiệm” một khoản chi phí.

Cảnh tượng thường thấy trước Bệnh viện Từ Dũ: Xe máy và xe ôm công nghệ xếp hàng đợi đón bệnh nhân, chiếm gần toàn bộ vỉa hè (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo quy định, việc dừng, đỗ xe sai quy định có thể bị phạt từ 200.000 đồng đến 12 triệu đồng tùy vào mức độ vi phạm. Tuy nhiên, việc xử phạt của lực lượng chức năng được cho là chưa đủ sức răn đe. Tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa” vẫn diễn ra phổ biến: khi có lực lượng chức năng thì đường thông hè thoáng, khi vắng bóng thì mọi thứ đâu lại vào đấy. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tăng cường xử phạt, thành phố cần có những giải pháp căn cơ và mang tính lâu dài hơn. Việc quy hoạch và xây dựng thêm các bãi đậu xe cao tầng, bãi xe thông minh tại khu vực trung tâm là yêu cầu cấp thiết. Song song đó, cần có những chính sách đột phá để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào việc phát triển hạ tầng giao thông tĩnh.

Đoạn đường Cống Quỳnh trước cổng Bệnh viện Từ Dũ thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc, dòng xe dày đặc kéo dài suốt nhiều giờ liền (Ảnh: Hồng Nhung).

Nếu không có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, e rằng những con đường của thành phố sẽ tiếp tục bị chiếm dụng. Hậu quả để lại không chỉ là ùn tắc giao thông mà còn là sự suy giảm chất lượng sống của người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến bộ mặt của một đô thị văn minh, hiện đại.

Thực hiện: Hồng Nhung