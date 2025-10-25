Chủ cà phê vỉa hè khiến dân công sở mỗi sáng sớm mở livestream nghe 2 tiếng

Bỗng dưng nổi tiếng

“Mình ơi! Mình uống gì em làm cho, chờ em một chút nha! Chúc mình ngày mới nhiều năng lượng, làm việc gặp nhiều may mắn!”, anh Trần Văn Tiến (29 tuổi) nở nụ cười tươi. Trước màn hình điện thoại đang phát trực tiếp (livestream), anh Tiến vừa thoăn thoắt pha cà phê, vừa cười nói rôm rả. Chỉ sau ít phút, phiên livestream đã thu hút gần 2.000 người xem.

Hàng cà phê của anh Tiến đông nghịt khách từ sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Từ 6h mỗi ngày, quầy cà phê nhỏ của anh Tiến ở phường Bảy Hiền (TPHCM) luôn đông kín khách. Mặc dù phải chờ đợi lâu nhưng không ai lên tiếng phàn nàn. Ngược lại, nhiều người nhận món xong vẫn nán lại, mục đích là để được trò chuyện cùng anh Tiến.

“Có người ở bên Mỹ ngày nào cũng xem livestream và dặn người thân ở Việt Nam mỗi ngày phải đến ủng hộ tôi 1 ly. Khi người thân của họ đến mua thường nhờ tôi “điểm danh” trên livestream để biết đã đến ủng hộ theo yêu cầu”, anh Tiến cười, nói.

Ông chủ trẻ chia sẻ không ít khách mua cà phê đi xe máy hàng chục km từ phường Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh đến để ủng hộ anh. Thậm chí, có người đi công tác từ Hà Nội vào TPHCM, ngày trở về phải tranh thủ ghé mua cà phê rồi mới ra sân bay.

Phiên livestream của anh Tiến thu hút 2.000 người xem (Ảnh chụp màn hình).

Chị Trần Nhi (38 tuổi, ngụ tại TPHCM) cho hay biết đến anh Tiến qua những phiên livestream từ sáng sớm. Theo chị Nhi, dù cà phê ở đây có hương vị không quá đặc biệt, địa điểm lại cách xa nhà, nhưng chị vẫn vượt hơn 10km đến ủng hộ ông chủ trẻ.

Đặc biệt hơn, mỗi tuần chị Nhi đều sắp xếp công việc, dành ra 1 buổi sáng để đến mua cà phê của anh Tiến. Nhà xa, chị không thể lui tới thường xuyên nên mỗi lần đến chị tranh thủ uống… 3 ly cùng lúc, sau đó nán lại nghe anh Tiến nói chuyện suốt 2 tiếng rồi mới về nhà.

Chị Trần Nhi (mặc áo khoác màu trắng) vượt đường xa đến ủng hộ anh Tiến (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Giờ đây, tôi có thói quen dậy sớm mỗi ngày để mở livestream của anh Tiến, vừa nghe anh nói chuyện vừa làm việc. Anh là người hoạt bát, vui tính, mến khách, nên tôi có cảm giác mình được truyền năng lượng tích cực, thấy yêu đời hơn. Mọi áp lực về công việc, cuộc sống cũng nhờ đó được xoa dịu. Tôi đến đây mua cà phê là phụ, mục đích chính là để được truyền năng lượng tích cực từ anh”, chị Nhi nói.

Từ ế ẩm với 3 ly cà phê mỗi ngày đến hàng nghìn người theo dõi

Khởi nghiệp bán cà phê từ hồi tháng 3, anh Tiến bộc bạch không ngờ có ngày được nhiều người ủng hộ đến vậy.

Anh chia sẻ thời gian đầu mới mở bán, dù gắn biển “đồng giá 10.000 đồng/ly” nhưng hàng cà phê của anh vô cùng ế ẩm.

“Có hôm, tôi bán chỉ được 3 ly, gồm 1 ly cho khách hàng, 1 ly cho tôi và 1 ly để… cúng Thần tài. Lúc đó, tôi bất lực, muốn rơi nước mắt”, anh Tiến nói.

Tình cờ xem trên mạng xã hội, anh Tiến thấy một số người bán cà phê vừa bán vừa livestream trò chuyện với khách hàng, anh nảy ra ý tưởng học theo. Mục đích của anh là để quảng bá hàng cà phê của mình, đồng thời để tâm sự cho đỡ buồn chán.

Trải qua càng nhiều khó khăn, thử thách khi khởi nghiệp, anh Tiến càng trân trọng sự ủng hộ của khách hàng (Ảnh: Nguyễn Vy).

Không lâu sau, những phiên livestream của anh Tiến được lan tỏa rộng rãi. Nhiều người kiên nhẫn theo dõi cảnh anh bán cà phê, trò chuyện với khách hàng từ đầu đến cuối và tỏ vẻ vô cùng thích thú. Buổi livestream của anh Tiến từ chỉ có vài lượt xem giờ thu hút 2.000 người theo dõi. Hàng cà phê nhờ vậy cũng thoát được cảnh ế ẩm ban đầu.

“Đọc bình luận của mọi người trên livestream, tôi xúc động lắm. Có người chưa gặp tôi lần nào, cũng có khách hàng quen thường xuyên lui tới, trò chuyện như bạn bè thân thiết rồi động viên tôi cố gắng. Đó là động lực để tôi phấn đầu nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Mỗi ly cà phê đều mang lại năng lượng tích cực

Trước khi bén duyên với nghề bán cà phê, anh Tiến từng phụ mẹ điều hành xưởng sản xuất đồ nội thất - cơ nghiệp nuôi sống gia đình hàng chục năm qua. 10 năm trước, bố anh qua đời nên anh và mẹ thay nhau quản lý.

Do ảnh hưởng giai đoạn sau đại dịch Covid-19, công việc kinh doanh tại xưởng ngày càng khó khăn. Sau một thời gian gồng gánh, hai mẹ con anh đành “buông tay” cơ nghiệp của gia đình trong tiếc nuối để tìm cơ hội khác tốt hơn.

“Thời điểm đó, tài chính gia đình tôi nhiều gặp khó khăn. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng nên quyết định tìm ngay một công việc khác thay thế. Bỗng một ngày, tôi chợt nhớ ra mẹ từng có kinh nghiệm nhiều năm bán cà phê. Vậy nên tôi mới nhờ mẹ dạy cách pha cà phê, rồi đầu tư một chiếc xe bán lưu động”, anh Tiến nói.

Lúc đầu mở bán gặp nhiều khó khăn, ế ẩm, thậm chí bị một số khách hàng phàn nàn, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc mà tìm cách hoàn thiện bản thân hơn.

Nhiều khách hàng được truyền năng lượng tích cực từ anh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Giờ đây, với anh Tiến, mỗi ly cà phê không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là niềm vui mỗi sáng. “Từng ly cà phê bán ra, dù chỉ là vài ly mỗi buổi, tôi cũng cảm thấy rất vui. Chính vì vậy, khi được nhiều người ủng hộ, tôi lại càng trân quý tình cảm của mọi người. Tôi nghĩ cà phê mình pha có thể sẽ không ngon bằng nơi khác, nhưng bù lại mình vui vẻ, hòa đồng nên được khách hàng yêu mến. Người bán xởi lởi không mất gì, người mua lại có thêm nhiều năng lượng tích cực...”, anh trải lòng.