Chân dung ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Bình

Ngày 3/3, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Bình (Ảnh: Ninh Đức).

Ông Nguyễn Thanh Bình được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Trần Huy Tuấn - được Bộ Chính trị quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Nguyễn Thanh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026, sinh năm 1974, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chúc mừng ông Trần Huy Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy (thứ 2 bên trái) và ông Nguyễn Thanh Bình, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) (Ảnh: Ninh Đức).

Ông Nguyễn Thanh Bình từng kinh qua nhiều chức vụ tại tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể: Năm 2007 - 8/2011 là Chuyên viên Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND TP Thái Nguyên; tháng 8/2011 - 5/2012 là Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề UBND TP Thái Nguyên.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2015 làm Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên; 9/2015 - 6/2018 là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Ông Bình làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ tháng 7/2018 đến ngày 15/8/2020. Sau đó ông giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 7/2022 đến tháng 3/2025, ông Bình làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên rồi Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh này. Từ 1/7 - 20/10/2025, ông Bình tiếp tục làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (sau hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn).

Từ 21/10/2025 đến nay, ông Nguyễn Thanh Bình là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên.