Ông Trần Huy Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Sáng 3/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn (Ảnh: Thanh Bình).

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Trần Huy Tuấn.

Ông Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng ông Trần Huy Tuấn và ông Nguyễn Thanh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Minh Hưng đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Huy Tuấn, Nguyễn Thanh Bình.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, tân Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác ở cấp cơ sở, quyết liệt trong công tác và có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị trong các đơn vị công tác; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Việc các ông Trần Huy Tuấn và Nguyễn Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách mới là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với hai ông.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác của mình, các đồng chí sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách và nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Huy Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các Ban Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách quan trọng cho ông và ông Nguyễn Thanh Bình.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Trần Huy Tuấn tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời hứa sẽ cố gắng hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của thế hệ các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.