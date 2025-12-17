Nhận lại điện thoại, cô gái Nigeria viết thư cảm ơn công an TPHCM

Ngày 17/12, Công an phường An Hội Tây (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ tìm lại chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max cho chị Victory Faith Unuero (25 tuổi, quốc tịch Nigeria).

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/12, chị Victory Faith Unuero đến mua sắm tại Trung tâm thương mại Thiso Mall, phường An Hội Tây. Trong lúc mua sắm, chị để quên điện thoại iPhone 16 Pro Max trên kệ hàng.

Công an phường An Hội Tây trao trả lại điện thoại cho cô gái nước ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi rời khỏi siêu thị, chị Victory Faith Unuero không tìm thấy điện thoại nên đến Công an phường An Hội Tây trình báo.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định L.T.N. (ngụ phường Trung Mỹ Tây) là người nhặt được chiếc điện thoại. Làm việc với cơ quan công an, anh N. cho biết, do có việc đột xuất nên chưa kịp đến trình báo. Sau đó, người này đã trao trả lại chiếc điện thoại cho chị Victory Faith Unuero.

Sau khi nhận lại tài sản, chị Victory Faith Unuero đã viết thư gửi lời cảm ơn đến Công an phường An Hội Tây vì sự hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình.

“Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến Công an phường An Hội Tây vì sự hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm trong việc tìm lại điện thoại của tôi”, chị Victory Faith Unuero bày tỏ trong thư.