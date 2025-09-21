Nhận định thời điểm bão Ragasa trở thành siêu bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 21/9, vùng gần tâm bão Ragasa mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16 cách đảo Lu Dông (Philippines) hơn 500km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo khoảng 1h ngày 22/9, bão mạnh lên cấp 14-15, giật trên cấp 17. Đến 1h ngày 23/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có thể mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão) trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đến 1h ngày 24/9, bão đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9, gió tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 22/9 đến ngày 30/9:

Khu vực Bắc Bộ từ đêm 22-23/9 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng ngày 25-27/9 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ đêm 22-23/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 25-27/9 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 23-25/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.