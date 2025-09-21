Nhận diện điểm nghẽn trong lĩnh vực đất đai

Chiều mai (22/9) tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai”.

Hội thảo nhằm nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về đất đai, từ đó tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực ở giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật đất đai trong thời gian tới”, theo Bộ Tư pháp.

Hội thảo nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai được phát trực tuyến trên nền tảng Cổng Pháp luật Quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn (Ảnh: Hữu Nghị).

Luật Đất đai được coi là đạo luật có tính nền tảng, quan trọng liên quan đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội và có mối quan hệ rường cột với các đạo luật khác như Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Đầu tư…

Hội thảo cũng chính là một bước cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 18/9 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về các định hướng lớn trong việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh các dự án luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều quy định đan xen nên trong bối cảnh sửa đồng thời, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo, dẫn đến việc phải tiếp tục sửa đổi trong thời gian ngắn.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng Bí thư lưu ý cần nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay bảo đảm phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Các quan điểm, định hướng lớn và chính sách quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi) cần được đặt trong tổng thể với các luật có liên quan, về thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản... Đảng ủy Chính phủ cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn do quy định của pháp luật trên lĩnh vực đất đai, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Theo Tổng Bí thư, các cơ quan cần nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, xem xét một cách kỹ lưỡng, căn cơ, gốc rễ vấn đề để phương án đưa ra đảm bảo tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, hài hòa các lợi ích, tránh để phát sinh những điểm nóng, xảy ra tranh chấp.

Bộ Tư pháp cho biết, hội thảo trên được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 địa phương trên cả nước và sẽ phát trực tuyến trên nền tảng Cổng Pháp luật Quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn.

Chủ trì hội thảo có các lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế uy tín và đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, luật sư… sẽ tham dự đóng góp ý kiến.

Người dân chờ đợi làm thủ tục nhà đất tại TPHCM (Ảnh: Khổng Chiêm).

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, qua 1 năm thi hành đã bộc lộ nhiều tồn tại, vướng mắc đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố lấy ý kiến rộng rãi, dự kiến trình thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và có hiệu lực từ đầu năm 2026 nếu được thông qua.