Tổng Bí thư chia sẻ định hướng quan trọng khi sửa Luật Đất đai

Ngày 18/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án Luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, các dự án luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều quy định đan xen nên trong bối cảnh sửa đồng thời, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo, dẫn đến việc phải tiếp tục sửa đổi trong một thời gian ngắn.

Vì thế, việc sửa luật lần này phải được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Cùng với đó, cần giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn, hướng tới mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ ngày 18/9 (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng Bí thư lưu ý cần nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay bảo đảm phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Theo Tổng Bí thư, các quan điểm, định hướng lớn và chính sách quan trọng của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai cần được đặt trong tổng thể với các luật có liên quan, về thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản...

Đảng ủy Chính phủ cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn do quy định của pháp luật trên lĩnh vực đất đai, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án để xử lý hài hòa, tháo gỡ vướng mắc.

Nhấn mạnh Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, Tổng Bí thư quán triệt việc sửa đổi cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Theo Tổng Bí thư, các cơ quan cần nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, xem xét một cách kỹ lưỡng, căn cơ, gốc rễ vấn đề để phương án đưa ra đảm bảo tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, hài hòa các lợi ích, tránh để phát sinh những điểm nóng, xảy ra tranh chấp.

Lãnh đạo Đảng lưu ý thêm việc không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc những chính sách trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Với dự án Luật Đầu tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu.

Luật sửa đổi cũng phải tháo gỡ những "điểm nghẽn" hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp, theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư lưu ý các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh cần “chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát"; bảo đảm việc đặt ra ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là “vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”, còn lại triệt để cắt giảm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Việc quy định ngành, nghề ưu đãi đầu tư, theo Tổng Bí thư, cũng cần bao quát hết chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, năng lượng mới đã đề cập trong Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Với dự án Luật Quy hoạch, Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá việc bãi bỏ, điều chỉnh một số quy hoạch ngành quốc gia, quan tâm xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch để bảo đảm dự án đầu tư không bị mất nhiều thời gian, đồng thời có thể vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy hoạch đang hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tránh lãng phí.

Luật Quy hoạch phải đảm bảo được tầm nhìn phát triển của quốc gia; xây dựng hạ tầng mang tính tổng thể, dài hạn và giải quyết nhiệm vụ phát triển hạ tầng để dẫn dắt sự phát triển chung, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án luật (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Lãnh đạo Đảng cũng quán triệt tiếp tục phân cấp, phân quyền, xác định rõ thẩm quyền trong công tác quy hoạch, gắn với đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong hoạt động quy hoạch, đảm bảo đồng bộ việc phân cấp, phân quyền theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với nhiều nội dung cụ thể liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi) và một số luật khác, Tổng Bí thư yêu cầu bước đầu phải rà soát để sửa đổi, bổ sung đảm bảo tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống pháp luật.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ tập trung quyết liệt, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan đầu tư nguồn lực trí tuệ, tâm huyết, bám sát những yêu cầu để hoàn thiện dự án luật có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra.