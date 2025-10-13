Nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Khoảng 21h10 ngày 12/10, một nhà xưởng rộng khoảng 300m2 trên đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) xảy ra cháy lớn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chức trách cho biết bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Vụ cháy nhìn từ xa (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người lo lắng. Lực lượng chức năng sau đó phải điều máy xúc tới để phá dỡ kết cấu khu xưởng, tiến hành chữa cháy bên trong.

Một số nhân chứng cho biết, nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn là xưởng sản xuất đồ bảo hộ, chủ kho xưởng đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên báo lực lượng chức năng.