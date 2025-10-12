Cố tình đốt rác gây ra 2 vụ cháy tại Hà Nội

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp Hoàng Cao Sơn (55 tuổi, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/10, Sơn thu gom rác gồm gỗ vụn, lá khô ở các tầng trong nhà mang lên tầng 5 đốt, khiến lửa bùng lên, lan ra xung quanh.

Công an làm việc với Sơn (Ảnh: ANTĐ).

Lực lượng Công an phường Láng cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy khu vực 10 đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và yêu cầu Sơn dừng ngay hành vi nguy hiểm này.

Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, Sơn tiếp tục đốt rác tại tầng thượng, dẫn đến vụ cháy lớn lúc 21h30, cháy lan sang nhiều hộ dân lân cận.

Vụ cháy buộc cơ quan chức năng phải điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý, gây thiệt hại tài sản của hai hộ dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận rõ hành vi của mình gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe người khác. Công an đã tạm giữ Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.