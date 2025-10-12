Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Cháy căn hộ tầng 15 chung cư ở TPHCM

Hoàng Hướng
(Dân trí) - Đám cháy bùng lên tại căn hộ trên tầng 15 một chung cư ở phường Tam Bình (TPHCM). Phát hiện đám cháy, nhiều cư dân tháo chạy xuống đất.

Ngày 12/10, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn hộ trong chung cư ở phường Tam Bình.

Khoảng 12h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một căn hộ trên tầng 15 ở chung cư Đạt Gia, đường Cây Keo, phường Tam Bình. Thời điểm trên, chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân hốt hoảng chạy xuống đất.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trời đổ mưa lớn. "Tôi thấy khói bốc lên và nghe chuông báo cháy nên vội chạy xuống theo lối cầu thang bộ", một cư dân kể.

Lãnh đạo địa phương cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phát hiện hỏa hoạn, nhiều cư dân tháo chạy xuống đất (Ảnh: Hoàng Hướng).