Cháy kho chứa phế liệu ở TPHCM

Đến hơn 14h30 ngày 11/2, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một kho phế liệu trên đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh (TPHCM).

Trước đó, gần 13h cùng ngày, đám cháy bùng lên từ kho phế liệu trên đường Phạm Thị Giây. Phát hiện hỏa hoạn, một số người bên trong nhà kho cùng người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Cột khói bốc lên từ đám cháy kho phế liệu ở xã Đông Thạnh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Gặp các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhiều người dân ở cách xa hiện trường vụ cháy cũng thấy cột khói ngùn ngụt bốc lên cao.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ chiến sỹ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, cảnh sát triển khai nhiều mũi chữa cháy đưa nước vào bên trong nhà kho để dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.