Nhà kho 2 lần bốc cháy ở TPHCM hoạt động không phép

Ngày 1/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Củ Chi điều tra nguyên nhân vụ nhà kho 2 lần xảy ra cháy mà Dân trí đã đưa tin.

Lửa cuồn cuộn từ nhà kho chứa cao su, nệm mút (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo báo cáo của UBND xã Củ Chi, lúc 15h45 ngày 28/2 xảy ra cháy tại nhà kho trên khu đất rộng khoảng 800m2 trên đường Lê Thị Ngót (đường số 93), ấp Bến Đò 1C.

Đến 19h44 cùng ngày, Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an xã Củ Chi dập tắt vụ cháy. Tuy nhiên, lúc 5h20 ngày 1/3, lửa bùng phát trở lại ở khu vực nhà kho nói trên. Đến 6h10, đám cháy được cảnh sát dập tắt và xử lý triệt để.

Theo UBND xã Củ Chi, tại khu đất này trước đây có một căn nhà kết cấu tường gạch, mái ngói rộng khoảng 50m2 do bà Nguyễn Thị Bên sử dụng. Sau đó, bà Bên chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Âu, ông Trịnh Sỹ Định và bà Nguyễn Thị Lan đồng sử dụng.

Năm 2022-2024, căn nhà phát sinh diện tích tăng thêm và được ông Định sử dụng làm kho tập kết nệm mút, cao su cũ đã qua sử dụng. Khu nhà kho hoạt động không có giấy phép kinh doanh.

Diện tích xảy ra cháy khoảng 280m2, kết cấu cột sắt, vách tôn, mái tôn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Ngoài ra, hỏa hoạn làm ảnh hưởng một nhà dân liền kề. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia chủ ổn định nơi ở, sinh hoạt; đồng thời yêu cầu chủ công trình bị cháy thu dọn toàn bộ vật liệu, khôi phục lại hiện trạng đất nông nghiệp theo quy định.