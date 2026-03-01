Kho nệm ở TPHCM bốc cháy lần 2

Khoảng 5h ngày 1/3, nhà kho của công ty sản xuất nệm nằm trên đường số 93, xã Củ Chi (trước đây là xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) bất ngờ phát hỏa lần 2.

Lửa bùng lên tại kho nệm ở xã Củ Chi sáng 1/3 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Người dân nhanh chóng chạy đến tìm cách dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Công an xã Củ Chi cũng có mặt điều tiết giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy. Khoảng 20 phút sau, lửa được dập tắt.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 28/2, nhà kho nói trên xảy ra cháy lớn. Bên trong chứa nệm, mút xốp nên lửa lan rất nhanh, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Củ Chi triển khai công tác dập lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, thống kê.