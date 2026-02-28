Cháy lớn tại kho nệm ở TPHCM

Đến 18h ngày 28/2, Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) vẫn đang phun nước để dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà kho của công ty sản xuất nệm ở xã Củ Chi.

Lửa cháy ngùn ngụt tại nhà kho của công ty sản xuất nệm (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, lửa bùng lên từ nhà kho của một công ty sản xuất nệm nằm trên đường số 93, xã Củ Chi (trước đây là xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).

Phát hiện hỏa hoạn, người dân chạy đến tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành. Bên trong chứa nệm, mút xốp nên lửa lan rất nhanh, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường phối hợp cùng Công an xã Củ Chi triển khai công tác dập lửa.

Trao đổi với Dân trí, Chủ tịch UBND xã Củ Chi Phạm Kiều Hưng cho biết, ngọn lửa đã được khống chế, không còn khả năng cháy lan, cảnh sát đang phun nước để dập tắt hoàn toàn.

Theo ông Hưng, chưa ghi nhận thiệt hại về người, còn tài sản đang chờ thống kê.