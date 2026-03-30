Nhà giàn DK1 cấp cứu ngư dân bị tai biến

Theo thông tin từ Vùng 2 Hải quân, Tiểu đoàn DK1 vừa hỗ trợ cấp cứu một thuyền viên bị nạn trên vùng biển cụm Tư Chính.

Lúc 10h17 ngày 29/3, Nhà giàn DK1/11 nhận được đề nghị hỗ trợ từ tàu cá BĐ97863TS ở cách 2 hải lý. Ông Tô Văn Dưỡng (SN 1969, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), thuyền trưởng, báo trên tàu có thuyền viên bị nạn.

Ngư dân gặp nạn được đưa từ tàu cá lên Nhà giàn DK1/11 (Ảnh: Hải quân Vùng 2).

Sau khi nhận thông tin, cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/11 đã nhanh chóng hướng dẫn tàu cá tiếp cận, sau đó dùng cáng cứu thương và cần cẩu để đưa bệnh nhân lên nhà giàn.

Bệnh nhân tên L.V.T. (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện méo miệng, mắt nhắm, không nói được, chân tay yếu. Qua thăm khám, cán bộ quân y chẩn đoán bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

Quân y nhà giàn đã tiến hành sơ cứu, đồng thời báo cáo Quân y Vùng 2 để được hỗ trợ về chuyên môn.

Do nhà giàn không đủ điều kiện về trang bị máy móc và chuyên môn, cán bộ quân y đã hướng dẫn thuyền trưởng đưa bệnh nhân ra Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tin, ảnh: Văn Đường, Quách Nghĩa