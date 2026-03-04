Hoàn tất bầu cử sớm tại Cụm Ba Kè ngoài khơi TPHCM

Từ ngày 1/3 đến 3/3, đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2, làm trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, các tàu trực và ngư dân tại khu vực Cụm Ba Kè.

Nhà giàn DK1/20 tại khu vực Cụm Ba Kè (Ảnh: Văn Đường).

Cụm Ba Kè cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 580km (313 hải lý) về phía Tây Bắc. Tại đây có 3 nhà giàn, gồm DK1/9, DK1/20 và DK1/21, thuộc quản lý của Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân.

Tại bãi cạn này, cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền. Lực lượng ngư dân cũng bám biển dài ngày, góp phần quan trọng tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sỹ trên các nhà giàn đã trang trí phòng bỏ phiếu trang trọng, niêm yết đầy đủ danh sách ứng cử viên. Thùng phiếu được đưa ra từ đất liền.

Chiến sỹ trên nhà giàn DK1/20 thực hiện quyền bầu cử (Ảnh: Văn Đường).

Cũng trên hải trình làm nhiệm vụ, Vùng 2 Hải quân đã sử dụng tàu Trường Sa 04 làm trung tâm tổ chức bầu cử sớm cho cử tri trên các tàu trực và ngư dân. Tổ bầu cử dùng xuồng tiếp cận từng tàu, đón cử tri sang tàu Trường Sa 04 để thực hiện quyền bầu cử.

Xác định trong khu vực công tác có tàu cá QNg 96435 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, tổ bầu cử đã chủ động liên hệ chủ tàu để hướng dẫn đăng ký danh sách cử tri vãng lai, cấp thẻ cử tri theo quy định.

Ngư dân được đón sang tàu Trường Sa 04 để trực tiếp bỏ phiếu, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Ngư dân thực hiện quyền bầu cử trên tàu Trường Sa 04 (Ảnh: Văn Đường).

Dù ở nhà giàn giữa trùng khơi, trên những con tàu trực sẵn sàng chiến đấu hay tàu cá mưu sinh giữa ngư trường xa, những công dân bám biển vẫn được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử; thể hiện niềm tin, trách nhiệm và sự gắn bó máu thịt với đất liền.

Đến chiều 3/3, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành công tác bầu cử tại Cụm Ba Kè, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng luật.

Sau đó, đoàn công tác tiếp tục hải trình, mang thùng phiếu đến với các nhà giàn DK1 khác trên thềm lục địa phía Nam.

Văn Đường (Vùng 2 Hải quân)