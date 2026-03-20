Vùng 2 Hải quân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 20/3, tại xã Long Sơn, TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 2 Hải quân.

Dự buổi lễ có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 2 Hải quân (Ảnh: Văn Đường).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn DK1; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 2 Hải quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Vùng 2 Hải quân và Tiểu đoàn DK1 đã đạt được trong những năm qua.

Tư lệnh Quân chủng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 và Tiểu đoàn DK1 tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đặc biệt, Tiểu đoàn DK1 cần chú trọng rèn luyện khả năng chịu đựng, xử trí tình huống phức tạp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt; phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Vùng 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhà giàn DK1 16 thuộc quản lý của Vùng 2 Hải quân (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân được thành lập với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 300.000km2, từ Mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau), bao gồm thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Giai đoạn 2021-2025, Vùng 2 đã tổ chức gần 1.500 lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát trên biển, phát hiện gần 2,5 triệu mục tiêu; tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động kinh tế biển.

Vùng 2 cũng đã thực hiện hơn 200 lượt nhiệm vụ cứu nạn, ứng cứu 337 ngư dân; hỗ trợ, cứu tàu cá bị nạn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19...

Đối với Tiểu đoàn DK1 (thuộc Vùng 2 Hải quân), từ ngày thành lập (5/7/1989) đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt khó khăn, khắc nghiệt. Đã có 17 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.

Hiện nay, Tiểu đoàn DK1 quản lý, chốt giữ 15 nhà giàn; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; đồng thời là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Các nhà giàn DK1 đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ ngư dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển.