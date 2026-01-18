Mặt đường ven kênh Tàu Hũ ở TPHCM bị sụt lún

Ngày 18/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ sụt lún đường ven kênh Tàu Hũ (phường Chánh Hưng, TPHCM).

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một đoạn đường Ba Đình (phường Chánh Hưng) bị sụt lún. Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường tại khu vực trên bị nứt, lún xuống sát mép bờ kè, hình thành hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Mặt đường Ba Đình ở TPHCM bị sụt lún sáng 18/1 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Chánh Hưng phối hợp với các đơn vị liên quan căng dây phong tỏa hiện trường, khắc phục sự cố.

Các đơn vị cũng đặt biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông, không cho phương tiện di chuyển qua khu vực sụt lún.

Các hộ dân sinh sống gần điểm sụt lún được khuyến cáo hạn chế qua lại, theo dõi diễn biến để kịp thời ứng phó nếu tình hình phức tạp hơn.

Nhân viên kỹ thuật có mặt khắc phục sự cố (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Khoảng 5h, tôi đi tập thể dục thì thấy đường đã sụt lún. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực không có người qua lại nên không ai bị thương", một người dân khu vực nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đoạn đường bị sụt lún có chiều dài hơn 20m, phần nền đường bị khoét sâu, lộ rõ lớp đất bên dưới. Một đoạn lan can bờ kè bị kéo theo.

Đến hơn 13h cùng ngày, nhân viên kỹ thuật tiếp tục khắc phục sự cố.