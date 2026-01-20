TPHCM khẩn cấp khắc phục sụt lún đường ven kênh Tàu Hũ

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục sự cố sạt lở, sụt lún tại bờ kè kênh Tàu Hũ và mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng. Quyết định nhằm bảo đảm an toàn giao thông và đời sống người dân khu vực lân cận.

Công trình khắc phục sự cố sạt lở, sụt lún bờ kè kênh Tàu Hũ, mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng có mục tiêu là xử lý khẩn cấp tình trạng hư hỏng đoạn đường gần Công viên 310 Hưng Phú.

Công trình cần hoàn thành kết nối an toàn giao thông tuyến đường Ba Đình trước ngày 10/2. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai.

Mặt đường ven kênh Tàu Hũ ở TPHCM bị sụt lún (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

UBND TPHCM giao các sở, ngành phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, kịp thời xử lý phát sinh nhằm sớm ổn định hạ tầng, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực phường Chánh Hưng.

Sự cố sụt lún kè bảo vệ, vỉa hè và một phần mặt đường Ba Đình ven kênh Tàu Hũ xảy ra lúc 6h ngày 18/1, tại khu vực gần công viên 310 Hưng Phú.

Vụ sụt lún không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng khoảng 30m bờ kè kênh Tàu Hũ và 16m vỉa hè, mảng xanh, một phần mặt đường tính từ đỉnh kè.

Qua kiểm tra tuyến cống bao chuyển tải nước thải D1800 được kích ngầm qua hố ga IH13A, cơ quan chuyên môn ghi nhận hiện tượng rò rỉ tại mối nối đốt cống số 2. Yếu tố này được xác định có khả năng liên quan đến tình trạng sụt lún khu vực.

Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị chức năng đã rào chắn, căng dây, lắp đặt biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.

UBND phường Chánh Hưng cũng cử lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Trước mắt, UBND phường kiến nghị Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan gia cố tạm thời, khoanh vùng hiện trường nhằm hạn chế nguy cơ mở rộng hố, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.